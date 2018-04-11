Группа компаний "Союз" в лице застройщика "Главалтайстрой" провела креативную промоакцию в преддверии старта продаж квартир в домах бизнес-класса в жилищном комплексе "Новая высота".
ЖК "Новая высота" — это, несомненно, шаг вперед в строительстве: эко-островок в нашем городе, где каждая деталь имеет свою изюминку и отличается высокой технологичностью. Именно поэтому группа компаний "Союз" в лице застройщика "Главалтайстрой" решила организовать интересную промоакцию под названием "Искусственный интеллект". Ведь если бы искусственный интеллект мог мечтать, то он мечтал бы о совершенстве: возможности почувствовать, увидеть, прикоснуться. Именно это сможет любой человек, приобретающий квартиру в ЖК "Новая высота", — прикоснуться к новейшим технологиям.
Застройщик "Главалтайстрой" специализируется на строительстве домов бизнес-класса
Проектная декларация на сайте www.glavaltaystroy.com
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