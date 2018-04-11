Фото: gdevbarnaule.ru, ok.ru
Сулима на карте Барнаула
Многие барнаульцы, отвечая на вопрос: "Где ты живешь", говорят — "на Сулиме", хотя официально такого названия не существует. Далеко не все знают, откуда оно пошло и что означает. Располагается Сулима в границах между улицами Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Павловским трактом, Панфиловцев и 50 лет СССР. На самом деле данная территория в прошлом обозначалась как поселок Урожайный. Именно с него начиналась история самого молодого района города — Индустриального.
Народное название Сулима получила от одной из улиц, которая носила имя прапорщика Дмитрия Сулима (ударение на "и"). Эта улица была на карте в 1980-х годах, когда Урожайный только начал застраиваться. Сулим был начальником штаба сводного партизанского отряда, воевавшего на Алтае в Гражданскую войну с белогвардейцами. Он занимался организацией обороны Барнаула и погиб в 1918 году.
Правда, сейчас такого названия улицы уже нет, зато есть неформальное имя микрорайона — Сулима, которое люди произносят со смещенным ударением (на букву "а").
С расширением города Урожайный фактически становится центром Индустриального района, хотя еще каких-то 30 лет назад считался едва ли не окраиной.
Застройка Сулимы – преимущественно пятиэтажные "хрущевки" и панельные девятиэтажки 121-й и 464-й серии. Центральной можно считать улицу Георгиева, по всей ее длине с обеих сторон располагается березовая аллея, по которой любят прогуливаться местные жители.
Биография героя
Дмитрий Сулим родился в 1882 году в семье крестьянина украинского хутора Побыванка Гадячского уезда. Сумел получить образование, стать учителем. В июне 1916 года, по окончании пехотного училища, он был направлен в Барнаул.
В марте 1917 года его избирают в Совет солдатских депутатов. А уже в сентябре подпоручика 24-го Сибирского запасного полка избирают начальником Барнаульского гарнизона. Сулим в то время был одним из самых квалифицированных офицеров в городе. Сослуживцы характеризовали его как честного, открытого человека. Дмитрий Сулим отступил из Барнаула, который заняли белые, в начале лета 1918 года. 15 июня на станции Алейская он был избран начальником штаба красногвардейского отряда. Сулим стал помощником легендарного Петра Сухова.
Товарищ Сухов
Первоначально предполагалось, что отряд Сухова будет двигаться в сторону Омска, где, как считалось, продолжала сохраняться советская власть. Но в районе станции Карасук было получено сообщение, что город уже находится в руках белых. Отряду оставался только один путь — на юг, через Горный Алтай, Монголию и Китай на соединение с частями Красной армии Туркестанского фронта. В этом направлении у белых не было крупных соединений, а у местного населения можно было реквизировать коней и продовольствие. В течение двух месяцев, в постоянных стычках с местным населением, по степям Кулунды вёл Сухов свой отряд в сторону Китая.
6 августа у Тележихи отряд Сухова был окружён и разгромлен. С большим трудом примерно 400 красногвардейцев выбрались из гор на Уймонский тракт и двинулись по направлению Катанды, где их уже поджидал прибывший из Улалы белый отряд под командой поручика Любимцева. Здесь Сухов потерпел окончательное поражение. Самого красного командира, как и многих его сторонников, расстреляли. Красногвардейцы были похоронены в братской могиле у села Тюнгур.
Память о Сулиме
В роковой для суховского отряда день, 10 августа 1918 года, Сулим ушел с разведкой вперед. К приходу в Усть-Коксу после многочисленных боев с белыми от двухтысячного отряда осталось 253 человека. Узнав о гибели отряда, Сулим попытался с разведчиками переправиться на правый берег Катуни, чтобы уйти в Монголию, но все они погибли в бою у села Усть-Иня.
В настоящее время на въезде в украинское село Побыванка воздвигнут обелиск павшим борцам за власть Советов. На нем высечено в том числе имя Дмитрия Сулима. В честь него названа сельская улица, на которой он родился и жил, а также школа.
Комментарии
улица Сулима появилась в начале семидесятых. но не восьмидесятых годов.В доме на Георгиева 14 (он же Сулима 14. он же Урожайная 14) я получил квартиру в 1973 году
Как то на фотографиях все иначе выглядет, даже и не сразу свой двор узнал
ничего с особо с 97 года не поменялось. добавилось несколько свежеотстроенных магазинов и страшные свиньи возле 44 дома
Поселок был в отдалении от города, без дорог и общественного транспорта.Острословы придумали: улица сулема (яд)- поселок Колыма....Вскоре переименовали в улицу Урожайную. После смерти первого секретаря крайкома КПСС А.В.Георгиева улице присвоили его имя...В период дефицита бесплатного жилья от государства народ был рад и благодарен любой квартире в любом районе....города...Очередь на получение растягивалась на десятилетия...