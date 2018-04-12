В Барнауле пройдет социальная акция "Стань донором. Спаси жизнь!"

Социальная межвузовская акция "Стань донором. Спаси жизнь!" пройдет с 16 по 20 апреля в Барнауле.
Мероприятие направлено на привлечение внимания горожан, в том числе молодежи, к проблеме донорства.
Расписание акции:
- 16 апреля в акции примут участие студенты технического вуза,
- 17 апреля приглашаются студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института,
- 18 апреля — день для студентов педагогического и аграрного университетов,
- 19 апреля - день для бойцов студенческих отрядов,
- 20 апреля — день для студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.
Организаторы акции – студенческий профком АлтГТУ и КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови" отмечают, что принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие.
В дни акции с 8.30 до 12.00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.
16 апреля в 13.00 на главной площади АлтГТУ состоится открытие акции.
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