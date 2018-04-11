В связи с крушением вертолета Ми-8 в Хабаровске 12 апреля объявлено днем траура во всем регионе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального правительства.
"Завтра на территории Хабаровского края мы вводим траур. Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8. Сейчас готовим распоряжение, но решение уже принято", — заявил представитель правительства.
11 апреля в Хабаровске разбился вертолет Ми-8. В результате погибли шесть человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования", — говорится в сообщении СК.
В МЧС также сообщили, что эти три версии включают в себя все другие возможные. Были найдены все черные ящики.
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