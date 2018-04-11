Lada вошла в рейтинг самых востребованных марок на глобальном авторынке по итогам продаж новых автомобилей в феврале 2018 года, пишет "Российская газета" со ссылкой на focus2move.
В последнем месяце зимы российский автогигант реализовал 29 175 машин, что на 36,1% больше, чем годом ранее. Это позволило Lada расположиться на 44-й позиции, заняв место между британской компанией Land Rover (продано 29 225 машин) и китайской фирмой BAIC (продано 28 998 машин). Что касается начала 2018 года, то Lada на сегодняшний день стоит в списке на 51-м месте (рост продаж – 33% относительно 2017 года).
Возглавляет рейтинг японский автогигант Toyota (продано 1 358 225 автомобилей в 2018 году). Второе место у немецкого Volkswagen (реализовано 1 090 529 автомобилей). На третьем месте расположился американский Ford (продано 841 207 автомобилей).
Ранее сообщалось, что две модели Lada (Granta и Vesta) вошли в топ-70 самых продаваемых в Европе автомобилей.
Экспорт автомобилей Lada в 2017 году вырос на 31% — до 24 тысяч единиц. Самой продаваемой на экспорт моделью стала Lada 4x4.
Комментарии
Ха-ха неизвестый китайский бренд продает столько же как и АвтоВАЗ
у не известного китайского бренда в 10 раз больше никому не известных потенциальных покупателей