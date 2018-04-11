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Курс евро превысил 80 рублей впервые за два года

, ИА "Амител"
Доллар превысил 64 рубля впервые с 5 декабря 2016-го

Фото: belnovosti.by

Курс евро превысил отметку в 80 рублей впервые с марта 2016 года, передает ТАСС.

К открытию торгов на Московской бирже евро вырос на 2,29 рубля, до 80,14 рубля.

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Курс доллара к этому же времени в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1,74 рубля, составив 64,76 рубля. Такое значение американская валюта показывает впервые с декабря 2016-го.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.04.2018 14:58
BLATNOI

Главное что бы войны не было

0  0
11.04.2018 15:00
- гость -

Крымнаш

0  0
11.04.2018 15:01
- гость -

Намкрыш

0  0
11.04.2018 15:03
- гость -

11.04.2018 14:58
BLATNOI

а че, "не было бы"? уже сколько кота за яйца тянуть можно-то? она не может не быть - цикл должен повторятся, колесо сансары должно крутиться. все это очень грустно, но безысходно. каждый должен начинать видеть, начинать думать. может, что-то и изменится тогда. а пока будем готовы к худшему.

0  0
11.04.2018 15:04
iOne

Очень интересно, что за люди сейчас евро скупают

0  0
11.04.2018 15:11
- гость -

более интересно зачем так сказать "журналисты" раздувают сенсацию из пиковых значений на торгах?
любой мало-мальски знающий рынок понимает что это просто игра слов и разогрев ажиотажа

пара бы уже нашим горе-журналистам поучиться не раздувать из мухи слона в новостном плане а более грамотно подходить к написанию новости, представляя полную картину а не только слова без контекста

0  0
11.04.2018 15:16
- гость -

15:11, да наоборот новость должна быть сенсационной и красочной.

0  0
11.04.2018 15:19
- гость -

"Очень интересно, что за люди сейчас евро скупают"
----
Нерезиденты продают российские активы, ставшие токсичными, за рубли, потом покупают валюту. Догадайся с трех раз - у кого?

0  0
11.04.2018 15:25
iOne

11.04.2018 15:19
- гость -
Т.е продают за рубли дёшево и покупают евро дороже ?
У кого я даже с 10 раз не угадаю, я только в банках валюту всегда брал.

0  0
11.04.2018 15:32
- гость -

а где патриоты, где вставание с колен и мываспохороним? у обменников толпятся, святые
скрепоносные рубли меняют на западные ценности

0  0
11.04.2018 15:37
Гостю 15:32

Скоро не в обменники а за гуманитаркой от США будем стоять, А эти патриоты впереди всех наверно будут стоять и хаить власть...

0  0
11.04.2018 15:38
гость

Получается, что рублевые поступления в бюджет при долларе в 64 рубля и нефти в 70 долларов такие же, как при долларе в 32 рубля и нефти в 140 долларов

0  0
11.04.2018 15:39
- гость -

15:37, чую в этот раз нам окорочка посылать никто не будет.

0  0
11.04.2018 15:43
гость

Я 3 года назад 1200 долларов по 59 рублей взял, а он в 2016 уже был по 71 рублю, а я побоялся сбросить, думал вдруг до сотки дойдет. Неужели дождался?

0  0
11.04.2018 15:43
- гость -

11.04.2018 15:39
- гость -

это мы им готовы поставлять алтайские сыры, пусть не грустят

0  0
11.04.2018 15:45
- гость -

Они из пальмы сыры не едят)))

0  0
11.04.2018 15:47
гость

А-а-а, все пропало! И башкой в стену. Типа, такая реакция должна быть

0  0
11.04.2018 15:49
- гость -

11.04.2018 15:43
гость

до сотки не прыгнет, не надейтесь

0  0
11.04.2018 15:49
- гость -

15:45, да для Америки мы и нормальные без пальмы сделаем. Они богатые и в отличии от россиян готовы их покупать.

0  0
11.04.2018 15:55
Грантштейн

Как обычно, на пике разгрузят глупых буратин от их "лишних" фантиков.
Курс как крутился вокруг 60 руб/бакс, так и будет.

Зато местные всёпропальщики временно получили новую забаву и повод для проявления того, что они считают своим чувством юмора.

Лично мне не жалко. Если людям доставляет удовольствие подпрыгивать от вкинутых троллями розжигов, то это их дело. Вот во время трагедии в Кемерово было иначе, там откровенно на людском горе топтались. А тут недалекие люди своё бабло имеют право тратить хоть на покупку евро, хоть на женщин с пониженной социальной ответственностью.

0  0
11.04.2018 16:00
- гость -

Умные люди закупились сразу после "выборов".

0  0
11.04.2018 16:04
Грантштейн

А вот комментарий с Олтапресса:
гость16 минут назад
Я 3 года назад 1200 долларов по 59 рублей взял, а он в 2016 уже был по 71 рублю, а я побоялся сбросить, думал вдруг до сотки дойдет. Неужели дождался?

Сравните вот с этим комментарием на этой ветке:
11.04.2018 15:43
гость
Я 3 года назад 1200 долларов по 59 рублей взял, а он в 2016 уже был по 71 рублю, а я побоялся сбросить, думал вдруг до сотки дойдет. Неужели дождался?


Вам еще не очевидно?)

0  0
11.04.2018 16:06
- гость -

11.04.2018 16:00
- гость -

а ты-то себя умным считаешь?
сколько баксов прикупил?) пару долларов или целый чирик?)

0  0
11.04.2018 16:06
- гость -

Иося, этот ты с пониженной социальной ответственностью, вместе со своим боссом. А женщины семьи свои содержат. Что им ещё делать при средней белой зарплате в 40000 руб?

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11.04.2018 16:07
- гость -

Грантштейн, да вполне очевидно. Человек хвастается или у вас есть другое объяснение?

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