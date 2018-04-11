Фото: belnovosti.by
Курс евро превысил отметку в 80 рублей впервые с марта 2016 года, передает ТАСС.
К открытию торгов на Московской бирже евро вырос на 2,29 рубля, до 80,14 рубля.
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Курс доллара к этому же времени в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1,74 рубля, составив 64,76 рубля. Такое значение американская валюта показывает впервые с декабря 2016-го.
Комментарии
Главное что бы войны не было
Крымнаш
Намкрыш
11.04.2018 14:58
BLATNOI
а че, "не было бы"? уже сколько кота за яйца тянуть можно-то? она не может не быть - цикл должен повторятся, колесо сансары должно крутиться. все это очень грустно, но безысходно. каждый должен начинать видеть, начинать думать. может, что-то и изменится тогда. а пока будем готовы к худшему.
Очень интересно, что за люди сейчас евро скупают
более интересно зачем так сказать "журналисты" раздувают сенсацию из пиковых значений на торгах?
любой мало-мальски знающий рынок понимает что это просто игра слов и разогрев ажиотажа
пара бы уже нашим горе-журналистам поучиться не раздувать из мухи слона в новостном плане а более грамотно подходить к написанию новости, представляя полную картину а не только слова без контекста
15:11, да наоборот новость должна быть сенсационной и красочной.
"Очень интересно, что за люди сейчас евро скупают"
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Нерезиденты продают российские активы, ставшие токсичными, за рубли, потом покупают валюту. Догадайся с трех раз - у кого?
11.04.2018 15:19
- гость -
Т.е продают за рубли дёшево и покупают евро дороже ?
У кого я даже с 10 раз не угадаю, я только в банках валюту всегда брал.
а где патриоты, где вставание с колен и мываспохороним? у обменников толпятся, святые
скрепоносные рубли меняют на западные ценности
Скоро не в обменники а за гуманитаркой от США будем стоять, А эти патриоты впереди всех наверно будут стоять и хаить власть...
Получается, что рублевые поступления в бюджет при долларе в 64 рубля и нефти в 70 долларов такие же, как при долларе в 32 рубля и нефти в 140 долларов
15:37, чую в этот раз нам окорочка посылать никто не будет.
Я 3 года назад 1200 долларов по 59 рублей взял, а он в 2016 уже был по 71 рублю, а я побоялся сбросить, думал вдруг до сотки дойдет. Неужели дождался?
11.04.2018 15:39
- гость -
это мы им готовы поставлять алтайские сыры, пусть не грустят
Они из пальмы сыры не едят)))
А-а-а, все пропало! И башкой в стену. Типа, такая реакция должна быть
11.04.2018 15:43
гость
до сотки не прыгнет, не надейтесь
15:45, да для Америки мы и нормальные без пальмы сделаем. Они богатые и в отличии от россиян готовы их покупать.
Как обычно, на пике разгрузят глупых буратин от их "лишних" фантиков.
Курс как крутился вокруг 60 руб/бакс, так и будет.
Зато местные всёпропальщики временно получили новую забаву и повод для проявления того, что они считают своим чувством юмора.
Лично мне не жалко. Если людям доставляет удовольствие подпрыгивать от вкинутых троллями розжигов, то это их дело. Вот во время трагедии в Кемерово было иначе, там откровенно на людском горе топтались. А тут недалекие люди своё бабло имеют право тратить хоть на покупку евро, хоть на женщин с пониженной социальной ответственностью.
Умные люди закупились сразу после "выборов".
А вот комментарий с Олтапресса:
гость16 минут назад
Я 3 года назад 1200 долларов по 59 рублей взял, а он в 2016 уже был по 71 рублю, а я побоялся сбросить, думал вдруг до сотки дойдет. Неужели дождался?
Сравните вот с этим комментарием на этой ветке:
11.04.2018 15:43
гость
Я 3 года назад 1200 долларов по 59 рублей взял, а он в 2016 уже был по 71 рублю, а я побоялся сбросить, думал вдруг до сотки дойдет. Неужели дождался?
Вам еще не очевидно?)
11.04.2018 16:00
- гость -
а ты-то себя умным считаешь?
сколько баксов прикупил?) пару долларов или целый чирик?)
Иося, этот ты с пониженной социальной ответственностью, вместе со своим боссом. А женщины семьи свои содержат. Что им ещё делать при средней белой зарплате в 40000 руб?
Грантштейн, да вполне очевидно. Человек хвастается или у вас есть другое объяснение?