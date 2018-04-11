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В Москве самосвал протаранил девять остановившихся на светофоре легковушек, сообщает LIFE.
Жертвами грузового автомобиля стали четыре Volkswagen, из которых одна машина такси, еще два такси Hyundai Solaris, а также Lexus, Toyota Camry, Kia Rio.
В качестве причин случившегося рассматриваются отказ тормозной системы и человеческий фактор. По версии ГИБДД, водитель самосвала мог быть сильно уставшим.
Люди в ДТП не пострадали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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