Долг перед клиникой, где лечили Герасима Григорьева, на 9 апреля 2018 года составляет почти 2,5 млн рублей. Об этом сообщают близкие семьи на странице в социальных сетях.
Напомним, барнаулец скончался от лихорадки денге в ночь на 11 апреля в больнице Таиланда. Сбор средств на лечение начался еще в марте 2018-го. Семья молодого человека выставила на продажу квартиру, чтобы оплатить лечение.
"На сегодня мучения Геры закончились, но у родных ад продолжается. Официальная информация от консула после переговоров с госпиталем — Герасима не отдадут, пока не будет погашен долг. На 09:04 с учетом всех средств (кредитных в том числе) составлял 2,4 млн рублей. Это огромные деньги для семьи. Плюс теперь ещё выплаты по кредитам. Я прошу продолжить сбор и помочь закончить этот ужас, помогите маме забрать сына!" - написано в обращении.
Подробную информацию, как можно помочь семье, смотрите на странице в социальной сети.
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