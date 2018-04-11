На металлобазе в районе Северного порта Корсакова в результате взрыва цистерны из-под ГСМ погиб один из рабочих, сообщает Sakhalin.info.
Судя по видео, несколько сотрудников предприятия пытались разрезать емкость, в результате чего произошел взрыв. По имеющимся данным, в результате инцидента погиб один из рабочих, еще двое получили серьезные повреждения.
В настоящее время следственным отделом по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области проводится проверка, опрашиваются свидетели происшествия.
Комментарии
Ой дураки. Откуда только они берутся.