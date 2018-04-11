В Алтайском крае паводок продолжает идти по населенным пунктам. Сегодня паводок добрался до села Зудилово (Первомайский район) и села Черемное (Павловский район), рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
В Зудилово, как отмечается, вода уже зашла в подвалы домов. В Черемном, по сообщениям местных жителей, ситуация более острая.
Участник сообщества рассказал, что жителям Черемного пришлось своими силами эвакуировать детей из подтопленного села. По его словам, такое случается почти каждый год и никаких мер для предотвращения стихии не предпринимается.
"Представитель районной администрации сказал, что этот потоп не считается официальным, так как вода не поднялась выше уровня пола. В настоящее время идут работы по засыпке дамбы. А местным жителям остается надеяться только на себя и восстанавливать все своими силами", — говорится в паблике.
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