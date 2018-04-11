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Цены на горючее в Алтайском крае показали двухнедельный рост, исходя из данных центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Так, в период с 1 по 8 апреля в нашем регионе в среднем на 5 копеек подорожал бензин АИ-95. Зимнее дизельное топливо в крае выросло в цене значительнее — на 25 копеек.
Таким образом, по состоянию на 8 апреля средняя стоимость литра бензина АИ-92 составила 37,05 рубля, АИ-95 – 38,99 рубля, зимнего дизельного топлива – 40,83 рубля.
Отметим, что в обозначенный период горючее дорожало в подавляющем большинстве регионов России. При этом на Алтае цены на ГСМ остаются одними из самых низких в стране.
Общефедеральную ситуацию в ЦДУ ТЭК комментируют так: "В период с 1 по 8 апреля на АЗС ВИНК Российской Федерации средние цены повысились на все виды нефтепродуктов. Автобензин АИ-92 подорожал на +0,21% (+0,08 руб./литр), до 38,69 руб./литр, АИ-95 — на +0,12% (+0,05 руб./литр), до 41,36 руб./литр, средняя цена на дизельное топливо летнее повысилась на +1,58% (+0,63 руб./литр), до 40,59 руб./литр, на дизельное топливо зимнее — на +0,32% (+0,13 руб./литр), до 41,34 руб./литр".
Напомним и то, что рост цен на топливо в Алтайском крае возобновился в конце марта. До этого в течение 10 недель средняя стоимость бензина и солярки в крае оставалась на уровне январских цен.
Комментарии
Ну так нефть растёт, доллар растёт, и даже путин на выборах больше набрал чем в прошлый раз.