Ледоход начался в Бийске на реке Бия. Как видно на установленных веб-камерах, по воде проплывают большие льдины. Также отметим, что вода в реке поднялась на один метр.
Что касается Барнаула, то в Оби в районе города пока активного ледохода не наблюдается. Однако следует ожидать, что и у нас в ближайшие дни начнется ледоход, тем более что уже с завтрашнего дня, 12 апреля, начнется серьезное потепление. Синоптики обещают повышение температуры до +13 градусов. В последующие дни будет еще теплее.
За онлайн-трансляцией ледохода можно смотреть на портале Amic.ru.
Комментарии
блииин журналисты вы хоть сами-то гляньте на камеру прежде чем писать, там с утра все чисто