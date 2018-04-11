Фото: lentka.com
Движение ограничат на двух дорогах под Барнаулом вечером 11 апреля в связи с учениями военных, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Так, с 19:10 до 22:10 закроют проезд от Контошино до населенного пункта Озеро-Красилово.
А с 19:15 до 22:15 будет ограничено движение на участке дороги "Р-256 (262 километр, кафе "7 Чувство") – Р-256 (267 километр)".
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Они сами себе что-ли сообщения пишут?
Что за Контошино и почему оно не населенный пункт, а Озеро-Красилово - уже населенный?
Где это Р-256 и что за такое кафе 7 чувство? В каком направлении дорога-то? В Бийск, Рубцовск или Камень?