Следователи возбудили уголовное дело в отношении командира пожарного звена в Кемерово Сергея Генина, принимавшего участие в тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщается в телеграм-канале СКР.
По версии следствия, командиру пожарного звена сообщили о том, что на 4-м этаже в кинозале много людей, и указали на расположенный у западного входа кратчайший путь.
"Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами. Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до 4-го этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на 4-й этаж", — говорится в сообщении ведомства.
В итоге, как отмечается, сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место.
В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4-м этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в кинозале № 2, считает следствие.
По месту жительства Сергея Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан.
Комментарии
Кукушку сносит у следствия.
Надо производителя запасной двери задержать. Прометея задержите, ведь он людям огонь принес... Охота сказать словами Лаврова....
то есть главного виновного нашли? именно он и виноват в смерти , как минимум, 37 человек??? вы совсем больные? то есть виноват тот, кто приехал в уже горевший центр, в котором плавился пластик, были закрыты двери и охрана препятствовала выходу людей...именно он и виноват в смерти людей, да??? блин, стрёмно-то как...нет, я понимаю, что имеет место быть некомпетентость, даже халатность...но!Ё!!!!
Не понял юмора! А обыски дома и наверное у родственников зачем? Какое это отношение имеет к пожару. Он что украл что-то?
Пожарный конечно чисто по человечески мог бы прислушаться к информации очевидца, но думаю у них свои инструкции по проведению мероприятий по пожаротушению. И про верить на слово постороннему человеку думаю там ничего не написано. Представьте какой моральный груз лёг на пожарного, если бы его посторонние сбили с правильного маршрута...
Тут может быть неполное служебное соответствие, если следствие докажет, что он не правильно интерпретировал план здания и отправил команду заведомо неверным маршрутом. Но это доказать мне кажется нереально...
PS Тут должны быть вопросы к тем кто принимал и содержал объект в ненадлежащем виде с нарушением противопожарных требований.
Вина его не доказана,а уже и фото его опубликовано и все данные.и всё со слов одного очевидца, который явно в то время сам был в шоке.Похоже нашли козла отпущения. Пусть следствие окончательно разберётся,а так зачем взвалить на человека вину в смерти 37 человек.остановитесь,журналисты, прекратите травлю,а вдруг нет его вины
А обыски-то зачем??? Опять наша всеобщая дурь??? Или это дурь информаторов?