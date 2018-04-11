20 апреля в Алтайском крае пройдет ежегодная акция "Библионочь", цель которой – привлечь внимание людей к библиотекам и книгам. Программа обещает быть довольно насыщенной. Так, в универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова будет работать ряд площадок с выставками, мастер-классами, выступлениями музыкантов и поэтов. Пришедших сюда научат скрапбукингу, писать пером, а также исполнять народные танцы — всего запланировано более полутора десятков различных занятий. Одну из площадок посвятят Году Японии в России.
"Мы представим уникальный микс эпох, жанров, направлений. У нас будет много различных активностей и мастер-классов, где смогут себя задействовать все наши гости. Откроется городской сад, где соберутся поэты. В музыкальной гостиной в этот вечер будут звучать знаменитые водевили, а также выступит известная артистка театра музкомедии Виктория Гальцева. Также мы проведем экскурсию в книгохранилище, где посетители встретятся с призраком горного инженера. Есть у нас легенда, что он обитает в наших стенах. Это прекрасная возможность провести вечер пятницы", — рассказала директор библиотеки Татьяна Егорова.
В 2018 году акция "Библионочь" еще и совпала с юбилеем библиотеки, ей исполняется 130 лет. Так что все записавшиеся в "Шишковку" 20 апреля получат тематический читательский билет. Кроме того, здесь разыграют билеты на спектакль городских театров, а также проведут конкурсы с подарками, среди которых оригинальные книжные закладки.
Интересную программу подготовили и в библиотеке имени Надежды Крупской. Основной упор здесь сделают на профориентацию. Каждую профессию представит тот или иной специалист, будут филологи, журналисты, продавцы и многие другие. Здесь также пройдут конкурсы и викторины для гостей. Для самых маленьких покажут кукольный спектакль. Кстати, детям разрешат самим попробовать себя в роли кукловода, а на открытии "Библионочи" выступит конный детский театр на спортивных лошадях.
"В прошлом году большой ажиотаж у наших юных читателей вызвал кролик, которому дети читали сказки. В этом году мы решили повторить акцию — своих питомцев привезет Городская станция юных натуралистов. В завершении вечера выступит музыкальная группа "Рунара". Они познакомят детей с различными музыкальными инструментами народов мира и даже разрешат поиграть на них", — поделилась планами директор библиотеки Людмила Васильевна.
Библиотеки районов края также примут активное участие. Например, в Каменском районе акция пройдет на девяти площадках: здесь будут театрализованные представления, мастер-классы, литературные квесты, поэтические выступления. В центральной районной библиотеке имени Михаила Борисова мероприятия посвятят Году Японии в России, и все посетители смогут окунуться в атмосферу культуры, поэзии, искусства Страны восходящего солнца. Гостей жду чайная церемония и тематическая фотозона, мастер-классы по приготовлению суши, изготовлению флористических композиций, вееров, конкурсы караоке, чтению хокку и разгадыванию судоку.
Комментарии
Слушайте, как вы достали со своим "индивидуальным" празднованием!
Вся страна проводит это мероприятие с субботы на воскресенье, и только барнаульской шишковке лень выходить на работу в этот день. Так не присоединяйтесь тогда к акции, если вы не в состоянии поработать в субботу!