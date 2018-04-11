Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Прокуратура добивается через суд временного закрытия трех барнаульских и одного бийского торговых центров ввиду выявленных нарушений в части норм пожарной безопасности.
Как сообщили в среду, 11 апреля, на пресс-конференции в прокуратуре Алтайского края, речь идет о приостановке деятельности барнаульских ТЦ "Гулливер", "Район", "Первомайский", а также бийского торгового центра "Воскресенье".
В надзорном ведомстве пояснили, что в этих комплексах выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Техническое заключение о несоответствиях букве закона в этих ТЦ было сделано специалистами ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Алтайскому краю.
Эксперты пришли к выводу — выявленные нарушения дают основания полагать, что продолжение деятельности названных ТЦ может создать угрозу жизни и здоровью посетителей.
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Будет ли приостановлена работа этих торговых комплексов, решит суд. Ожидается, что вопрос по каждому из обозначенных ТЦ прояснится в течение месяца.
Ранее прокуратура сообщала, что нарушения норм пожарной безопасности были выявлены и в таких барнаульских торговых центрах, как "Огни", "Весна", "Европа", "Волна", "Пионер" и "Арена".
Напомним, что проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.
Комментарии
а вот чисто теоретически
если не заплатят его там захоронят ?
на родню долги через суд требовать будут возмещение?
А почему Гуливер нужно закрыть, а Европу, Арену, огни и ТД нет? В Гуливере прекрасный спортивный клуб и не хочется пропускать занятия
то есть когда они открывались - не было нарушений, а в данный момент вдруг нашлись?...
остальные откупились ??
11.04.2018 16:44
- гость -
> В Гуливере прекрасный спортивный клуб и не хочется пропускать занятия
Неплохая аргументация против претензий по пожарной безопасности!
а почему нет в списке арены с ее неработающей системой автоматического пожаротушения?
11.04.2018 16:44
- гость -
штангу тягаете?
11.04.2018 17:03
- гость -
там этаж один
2Гость 16:44
Нарушения нашли у всех, но по оценкам специалистов в этих тц они критические.
Если мне не изменяет память, про "Европу" и "Арену" писали , что возведены они незаконно и в ближайшее время их снесут. Как и с "Вишней" в принципе. Проводились ли аресты и обыски по данному поводу?