Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что участникам IV Ливадийского форума необходимо выработать меры по противодействию агрессивным нападкам на русский язык в мире, пишет "Парламентская газета".
"Русский язык сегодня сталкивается с агрессивными действиями. Законы, которые приняты в Латвии и на Украине, фактически направлены на его вытеснение, уничтожение", — отметила Матвиенко на заседании организационного комитета по подготовке к форуму.
Она также отметила, что настало время действовать: "Конечно, мы не имеем права молчать, мы должны действовать, нельзя допускать этого".
По мнению Матвиенко, Ливадийский форум — именно та площадка, на которой можно выработать меры по противодействию такой политике.
Форум пройдет 5-6 июня в Ялте. Он традиционно приурочен к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России.
Комментарии
Забавно...
Хохлушка заботится о русском народе
Забавно...
Хохлушка заботится о русском народе.
Нет, эстонка, только сейчас до ума дошло.....
Хорошо, что поднимают животрепещущие вопросы. Полагаю, нужно создать подкомиссию и направить с дружественным визитом, в братские страны.
Странно, но у других народов и языков в мире нет такой проблемы с соседями.