Автомаркет "Гараж" проводит большую распродажу всех моделей летних шин. При покупке комплекта летних шин торговых марок Michelin, BFGoodrich или Hankook в автомаркете "Гараж"* вы получаете сертификат на бесплатный шиномонтаж и расширенную гарантию на шины в подарок.
Выбирая автомаркет "Гараж" для покупки летней резины, вы можете получить не только выгодную цену, бесплатный шиномонтаж, но и очень полезный бонус — расширенную гарантию на шины. Специальная гарантия дает возможность отремонтировать или заменить повреждённую шину абсолютно бесплатно в течение 12 месяцев со дня покупки.
В автомаркете "Гараж" представлен широкий выбор шин и дисков известных мировых производителей, автомасел, аккумуляторов, запчастей и автоаксессуаров. Современная сервисная зона и комплексные услуги автосервисов "Гараж" позволяют оперативно и качественно обслуживать каждый автомобиль. Услуги автосервиса включают: ремонт двигателей и КПП, замену масла, ремонт ходовой части и тормозной системы, ремонт рулевого управления, геометрию колес, шиномонтаж и правку дисков, автомойку.
* Количество подарков ограничено. Акция действует в г. Барнауле, г. Красноярске, г. Новокузнецке. Подробности акции уточняйте в автомаркете "Гараж"
Сроки акции: с 12 по 22 апреля 2018 года. Бесплатный шиномонтаж до 31 мая 2018 года.
Автомаркет "Гараж"
г. Барнаул:
ул. Балтийская, 77, тел. (3852) 555-146
ул. Солнечная Поляна, 26Д, тел. (3852) 223-291
Павловский тракт, 43, тел. (3852) 555-496
г. Красноярск:
ул. Шахтеров, 49/6, тел. (391) 249-90-85
г. Новокузнецк:
пр. Октябрьский, 62Б, тел. (3843) 200-146
г. Рубцовск:
ул. Тракторная, 17 (ТЦ "Радуга"), тел. (38557) 97-146
с. Мамонтово:
ул. Горьковская, 5А, тел. (38583) 21-8-71
Сайт: www.garagauto.ru
Комментарии
Вовремя. Еще бы кто-нибудь дороги подлатал,чтобы новые шины не убивать