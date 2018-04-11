Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора к мессенджеру Telegram, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.
"Дело по заявлению Роскомнадзора к Telegram назначено к рассмотрению. Досудебная подготовка назначена на 12 апреля 2018 года в 10:00 мск", — сказала Сухинина, добавив, что по итогам слушаний будет назначена дата рассмотрения иска по существу.
Карточка дела появилась в базе суда, правда, ответчик не указан. Как заявила пресс-служба Роскомнадзора, ответчиком все-таки будет Telegram.
Ранее Роскомнадзор давал Telegram 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. Пресс-служба ведомства распространила заявление, согласно которому в случае невыполнения в течение 15 суток требований по предоставлению ключей ведомство направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории РФ доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.
4 апреля истек срок ультиматума российских властей к мессенджеру. Вопреки требованиям ФСБ и Роскомнадзора, в течение 15 дней Telegram так и не передал властям ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Отказ компании может стать поводом для того, чтобы инициировать процедуру ограничения доступа Telegram на территории страны.
6 апреля Роскомнадзор направил в суд заявление с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. Заявление подано в связи с "выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации" компанией Telegram Messenger Limited. Ранее в ведомстве заявили, что не получали официального ответа Telegram относительно выполнения требований ФСБ о предоставлении ключей шифрования.
2 апреля в Telegram проинформировали Роскомнадзор, что выполнить указанные требования технически невозможно.
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