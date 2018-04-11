Фото: altai-ter.er.ru
Ремонт проведут в спортивном зале "Олимп", расположенном в Первомайском районе Алтайского края, по проекту "Детский спорт" партии "Единая Россия".
Спортзал расположен в селе Первомайское и находится на оперативном управлении основной общеобразовательной школы. Директор школы Юрий Кошенов рассказывает, что спортивный зал был построен в 1972 году.
"На оперативное управление зал нам передали в 2000 году. Он достался в наследство от совхоза "Светлый путь". Уже тогда здание было в не очень хорошем состоянии — требовался ремонт, который был не по силам", — уточняет руководитель школы.
Однако вскоре ситуация изменится. Благодаря попаданию спортзала в партийный проект здесь в первую очередь проведут ремонт кровли. Это очень наболевшая проблема, поскольку каждый раз после дождя в помещении лужи, а на стенах следы потеков воды.
На капремонт "Олимпа" выделено около 7 миллионов рублей. Данные средства позволят заменить в здании окна, поменять половое покрытие, обновить систему отопления и т. д.
В настоящее время ремонта спортивного зала ждет все село. Даже сейчас, несмотря на непрезентабельный внешний вид, "Олимп" никогда не пустует — с утра здесь занимаются школьники, а вечером проходят секции по гиревому спорту.
Секретарь реготделения "Единой России", спикер краевого парламента Александр Романенко, посетив спортзал, напомнил, что наш регион участвует в проекте "Детский спорт" уже четвертый год.
За это время в 87 школах Алтайского края были отремонтированы и оснащены спортивным инвентарем школьные спортзалы. В этом году, по его словам, 45 миллионов рублей, поступающих в край в рамках проекта, распределят между 20 школами края.
Говоря же непосредственно о предстоящих работах в "Олимпе", Александр Романенко подчеркнул, что спортивный зал должен стать полноценным комплексом для занятий физической культурой и центром развития массового спорта.
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