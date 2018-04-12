Новосибирская компания "Дядя Дёнер", развивающая сеть кафе быстрого питания, сообщила о намерении разместить биржевые бонды. Компания рассчитывает привлечь около 300 млн руб. Деньги необходимы ей для пополнения оборотных средств. Эксперты сомневаются, что ценные бумаги сети кафе заинтересуют широкий круг инвесторов.
Размещение биржевых облигаций на 300 млн рублей планируется по открытой подписке. Срок обращения составит 1155 дней, срок действия программы биржевых облигаций — 50 лет. Облигации будут размещены на Московской бирже. Организаторы долговой программы – "Юнисервис капитал" и банк "Акцепт", пишет "Коммерсант".
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Компания "Дядя Дёнер" (ТМ "Дядя Дёнер" и "Рубака парень") основана в Новосибирске в 2009 году, управляет сетью кафе быстрого питания, в которых основу меню составляют разные виды шаурмы. Выручка сети в 2016 году — около 300 млн руб., чистая прибыль – 34,65 млн руб. География сети: Новосибирск, Бердск, Искитим, Барнаул, Томск, Екатеринбург, Кемерово, Новокузнецк, Таштагол, Шерегеш, Линево, Кольцово, Черепаново. По данным на март 2018 года, в Барнауле сеть насчитывала 5 точек в разных частях города. В конце 2015 года "Дядя Дёнер" ушел из Бийска из-за оптимизации, ставшей реакцией на финансовый кризис.
Известно, что "Дядя Дёнер" рассчитывает на расширение географии присутствия за счет продажи франшизы. По данным "СПАРК-Интерфакс", совладельцами сети в равных долях являются три Антона: Горестов, Лыков и Супрун.
Первое размещение на бирже запланировано на конец мая 2018 года. Общий объем выпуска – 60 млн руб., количество облигаций – 1,2 тыс. шт., номинал одной облигации – 50 тыс. руб. Ставка купона составит 14 % годовых, выплата купонного дохода будет производиться ежемесячно. Стоит отметить, что "Дядя Дёнер" не в первый раз привлекает инвестиции посредством эмиссии облигаций. По данным сайта "Юнисервис Капитал", ГК "Дядя Дёнер" с использованием этого инструмента уже привлекла 204 млн рублей инвестиций.
В начале этого года "Дядя Дёнер" сообщал о планах по реализации инвестпроекта – строительство собственного производства полуфабрикатов. Параметры проекта не уточняются, однако запуск производства позволит сократить себестоимость блюд из меню сети на 2%. В планах владельцев сети кафе на 2018 год — рост выручки и прибыли компании на 3%.
Комментарии
Ценник конский, а наполнение так себе.