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Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью мужчины и его сожительницы при пожаре, случившемся в Романовском районе Алтайского края.
Как сообщили в региональном управлении СКР, 10 апреля около 4 часов утра в поселке Память Коммунаров загорелся частный дом.
"При тушении пожара было обнаружено тело 56-летнего хозяина дома и его 55-летней сожительницы", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
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