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Потепление до +15 градусов и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 12 апреля.
По информации регионального Гидрометцентра, в северных районах местами ожидается дождь. Дневные температуры составят +10...+15 градусов.
Ветер будет юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 16-21 метра.
В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +11...+13 градусов. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду.
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