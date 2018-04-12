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Потепление до +15 и шквалистый ветер придут в Алтайский край 12 апреля

, ИА "Амител"
Порывы ветра будут достигать в этот день 21 метра в секунду

Фото: stihi.ru

Потепление до +15 градусов и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 12 апреля.

По информации регионального Гидрометцентра, в северных районах местами ожидается дождь. Дневные температуры составят +10...+15 градусов.

Ветер будет юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 16-21 метра.

В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +11...+13 градусов. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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