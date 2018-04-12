Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
После зимнего периода на дорогах в Барнауле образовались множественные ямы. Погодные условия пока не позволяют дорожным службам в полной мере приступить к ремонтным работам, поэтому сейчас на многих улицах краевой столицы можно заметить огромные выбоины и ямы.
Текущий ремонт в 2018 году будет проводить в рамках муниципального задания, исходя из предусмотренных объемов финансирования, подрядная организация МБУ "Автодорстрой" Барнаула. Объем финансирования работ по ямочному ремонту в 2017 году составил 125 миллионов рублей. При этом в 2018 году финансирование сократилось в два раза в связи с увеличением объема работ по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году на эти цели выделено 64,5 миллиона рублей.
Не будут в этом году заделывать ямы на 42-х улицах, где пройдет капитальный ремонт в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Автомобилистам, которые ежедневно ездят по этим участкам, придется подождать, пока подрядные организации выйдут на эти объекты. Согласно контракту, к концу сентября все 42 улицы будут приведены в нормативное состояние.
Фотокорреспондент Amic.ru побывала на некоторых барнаульских улицах и запечатлела, какие ямы образовались весной.
Комментарии
На фото ерунда, вот Панфиловцев аля враг не пройдёт.
по Панфиловцев ездит три десятка калек в час.