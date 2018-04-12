Фото: shopandmall.ru
Прокуратура выявила более 1200 нарушений норм и правил пожарной безопасности в 318 торговых объектах Алтайского края после масштабной проверки, инициированной Генеральной прокуратурой РФ. Об этом журналистам в среду, 11 апреля, сообщили представители ведомства на пресс-конференции.
Как рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Руслан Усвят, предварительные результаты проверок свидетельствуют о том, что указанные объекты в большинстве случаев функционируют с нарушением пожарной безопасности. При этом было проверено большинство торговых и развлекательных центров региона. На вопрос, есть ли "чистые" из проверенных центров, представитель прокуратуры ответил отрицательно.
"Таких просто нет. Но нарушения у всех разные. Кому-то необходимо просто заменить огнетушитель, а есть нарушения, которые торговым центрам просто нельзя устранить ", — заявил Усвят, добавив, что основными нарушениями являются отсутствие первичных средств пожаротушения и неисправность системы пожарной сигнализации, звукового оповещения, запертые эвакуационные проходы. Всего было внесено 288 представлений владельцам объектов. В Барнауле, к слову, нарушения были выявлены в 53 центрах. Нарушения необходимо устранить в определенные сроки. Для этого планируется провести повторные проверки специалистами.
Целый "букет" нарушений был обнаружен в четырех центрах. После проверок прокуратура добивается через суд временного закрытия трех барнаульских и одного бийского торговых центров ввиду выявленных нарушений в части норм пожарной безопасности. Речь идет о приостановке деятельности барнаульских ТЦ "Гулливер", "Район", "Первомайский", а также бийского торгового центра "Воскресенье".
В надзорном ведомстве пояснили, что в этих комплексах выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Техническое заключение о несоответствиях букве закона в этих ТЦ было сделано специалистами ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Алтайскому краю.
Эксперты пришли к выводу — выявленные нарушения дают основания полагать, что продолжение деятельности названных ТЦ может создать угрозу жизни и здоровью посетителей.
Решение о закрытии центров будет приниматься судьей в течение месяца. В прокуратуре надеются, что деятельность торговых объектов, где существует угроза жизни посетителей, будет приостановлена в ближайшее время.
Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что после трагедии в Кемерово возросло количество обращений от жителей Барнаула с жалобами на опасность торговых центров.
Также будут проходить доследственные проверки в отношении чиновников, которые дали положительное заключение проектно-сметной документации на строительство 4 проблемных торговых центров. Так, в "Первомайском", где по планам должна была находиться парковочная зона, сейчас расположены торговые отделы. В "Гулливере", например, вообще отсутствовала система пожарной безопасности на всех 14 этажах.
Напомним, что проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.
Комментарии
Ну на шишку будут кого надевать или уборщица виновата?
а есть нарушения, которые торговым центрам просто нельзя устранить
И что теперь?
Нет ни одной проверки после которой кого-нибудь не одели на шишку, на то она и проверка. Поэтому бизнес и не хотел их
А кто их до этого проверял и разрешения на работу выдавал? Может пора уже за взятки кого-нибудь посадить?
Последнее время нормально за взятки садят
Нет ни одной проверки, когда не надели на шишку... Такой большой, а в сказки веришь. Шишка отменяется чаептием с конвертиком
Т.е. как это в "Первомайском" на месте планируемой парковки отделы? Там парковка на месте чего предполагалась? Это же коробка в чистом виде, отделенная от дороги тротуаром.
Или у нас несколько "Первомайских"?