От Гагарина до Армстронга: как земляне покоряли космос последние 60 лет

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. В СССР он был установлен в 1962 году, а международный статус получил в 1968 году.
Напомним, 57 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. В этой связи портал Amic.ru решил вспомнить основные вехи освоения космоса человеком в XX веке. Для начала предлагаем вам ознакомиться с таблицей, где воедино сведены достижения ведущих космических держав: США, СССР (России), Китая, ЕС, Японии, Индии, Ирана, Израиля, КНДР и Украины.
Условные обозначения: 🌠 — автоматический космический аппарат/спутник; Ѫ — успешная посадка на объект; ⚗ — возвращение пробы с веществом на Землю; ⚘ — запуск человека в космос/посещение объекта человеком; ↂ — постоянная обитаемая космическая станция.
Ну а теперь коротко о главных прорывах человечества в освоении космического пространства.
Важнейшие этапы освоения космоса
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20 февраля 1947 года — на ракете V-2 США отправили первую жизнь в космос — плодовых мушек.
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30 октября 1967 года — произведена первая стыковка двух беспилотных космических аппаратов "Космос-186" и "Космос-188".
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21 июля 1969 года — первая высадка человека на Луну в рамках экспедиции корабля "Аполлон-11"
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19 апреля 1971 года — запущена первая орбитальная станция "Салют-1".
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3 марта 1972 года — запуск первого космического аппарата, покинувшего впоследствии пределы Солнечной системы.
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12 апреля 1981 года — первый полёт многоразового транспортного космического корабля "Колумбия".
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20 февраля 1986 года — вывод на орбиту базового модуля орбитальной станции "Мир"
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20 ноября 1998 года — запуск первого блока МКС
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Любопытные факты о полетах человека в космос
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12 августа 1962 года — совершён первый в мире групповой космический полёт на кораблях "Восток-3" и "Восток-4". Максимальное сближение кораблей составило около 6,5 км.
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16 июня 1963 года — совершён первый в мире полёт в космос женщины-космонавта Валентины Терешковой.
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18 марта 1965 года — совершён первый в истории выход человека в открытый космос. Первопроходцем стал космонавт Алексей Леонов.
Исследования планет
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14 сентября 1959 года — станция "Луна-2" впервые достигла поверхности Луны в районе Моря Ясности.
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1 марта 1966 года — станция "Венера-3" впервые достигла поверхности Венеры. Это был первый перелёт космического аппарата с Земли на другую планету.
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27 ноября 1971 года — станция "Марс-2" впервые достигла поверхности Марса.
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7 декабря 1995 года — станция "Галилео" стала первым искусственным спутником Юпитера.
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24 июня 2000 года — станция "NEAR Shoemaker" стала первым искусственным спутником астероида
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30 июня 2004 года — станция "Кассини" стала первым искусственным спутником Сатурна.
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15 января 2006 года — станция "Стардаст" доставила на Землю образцы кометы "Вильда 2".
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17 марта 2011 года — станция "Messenger" стала первым искусственным спутником Меркурия
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