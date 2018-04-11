Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Программы "Сельский фельдшер" и "Земский доктор" продолжат действовать в Алтайском крае. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Карлин.
Размер выплаты составит один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. Финансирование программ осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета и средств краевого бюджета в соотношении 60 и 40 процентов соответственно.
В этом году единовременные компенсационные выплаты получат медицинские работники в возрасте до 50 лет, прибывшие на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа либо город с населением до 50 тысяч человек или переехавшие на работу в населенные пункты данной категории. Для получения выплаты медицинский работник должен заключить трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной Министерству здравоохранения Алтайского края.
За период реализации в крае программы "Земский доктор" в медицинские организации трудоустроились более тысячи врачей, по программе "Сельский фельдшер" — 113 специалистов.
Комментарии
зачем? это зп за год-два!