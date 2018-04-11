Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 30 ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 14:00 мск.
К 14:18 курс доллара снова откатился к 64,7 рубля.
Также 11 апреля курс евро превысил отметку в 80 рублей впервые с марта 2016 года. К открытию торгов на Московской бирже евро вырос на 2,29 рубля, до 80,14 рубля.
Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent превысила отметку $70 за баррель.
Комментарии
Хорошо, что вдумчивые, человеколюбивые программы 1 и 2 канала со всей открытостью и правотой рассказывают нам истинные причины роста нашей экономики. Всей семьей любим за чашечкой чая посудачить посиживая у ТВ о росте нашей экономике и финансовом благополучии россиян. Особенно после самых честных и прозрачных выборов в стране.
А кто в нашем правительстве предложил избавиться от резервов в евро и перевести все в доллары? Нужно обратить внимание на этого гения.