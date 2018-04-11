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Песков уточнил дату инаугурации Путина

, ИА "Амител"
3 апреля Владимир Путин получил удостоверение избранного президента России

Фото: theidealist.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил дату инаугурации Владимира Путина - церемония пройдет 7 мая, сообщает РИА "Новости".

3 апреля Владимир Путин получил удостоверение избранного президента России. Он поблагодарил председателя ЦИК Эллу Памфилову и сотрудников комиссии за работу, подчеркнув, что работа была проведена на самом высоком организационном уровне.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. 23 марта ЦИК объявил официальные итоги выборов. Владимир Путин получил 76,69% голосов.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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