Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту США Дональду Трампу, который заявил, что Россия может начинать готовиться сбивать американские ракеты в Сирии.
"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала Захарова в своем Facebook.
"Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит в том, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?" - продолжила Захарова.
Ранее президент США в своем Twitter предупредил Россию о ракетном ударе в Сирии.
Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и наносить ответный удар по источникам огня в случае военной агрессии США против Сирии.
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