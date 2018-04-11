Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал пересмотреть пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Его нужно пересмотреть", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за шестилетний период.
По словам премьера, размер этой материальной помощи был установлен еще в 1994 году.
Медведев также сказал, что в России, несмотря на сложный период, будут реализованы все демографические инициативы, с которыми выступил ранее президент страны Владимир Путин. Это, в свою очередь, позволит поддержать рождаемость в России.
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