Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 134 квадратных метра продают на проспекте Ленина в центре Барнаула за 8,4 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на 12-м этаже, из окон открывается вид на весь город. "В квартире есть сауна для вашего отдыха, мраморные столешницы в ванне и на кухне, фасады кухни — натуральное красное дерево, в одной из комнат грифельная стена, потолки в двух уровнях, кондиционер, напольное покрытие ламинат, высокие потолки", — отмечает автор объявления.
В квартире обустроена приточная вентиляция, установлены приборы учета, вся встроенная мебель остается новым хозяевам.
Придомовая территория огорожена, установлена система видеонаблюдения.
Комментарии
батареи у стены, а не у окна - это новые веяния в строительстве?Греть стенку - это важно
12.04.2018 08:17
Filin
Если углы промерзают - то да, важно!
Дораха, бахата.