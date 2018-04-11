Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме заявил, что проблему в современной России необходимо решать комплексно и не только путем увеличения МРОТ, на который и так не имеется достаточных средств, сообщает РИА "Новости".
"Я считаю бедность наиболее сложной и кричащей проблемой современной России, об этом и президент страны говорил в послании Федеральному собранию. Те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, они пока не являются достаточными, но эти шаги должны быть комплексными — невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уже не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет", — заявил Медведев.
Премьер подчеркнул, что существуют самые разные способы решения проблемы бедности в РФ, к этому должны подключаться все государственные структуры, вся государственная машина.
Медведев отметил, что правительство приступало к разрешению этой проблемы еще в начале 2000-х годов, когда к категории бедных относилось до 30 миллионов человек. Сейчас, по его словам, за чертой бедности находятся около 20 миллионов граждан.
Комментарии
Оо надо же, как он все подсчитал, было 30 стало 20 ога))) было 30 стало ещё на много больше- вот так ближе к правде!
Сократить количество чиновников и депутатов, оставшимся урезать зарплаты. За разворовывание бюджетных средств - полная конфискация у виновника и ближайших родственников (это чтобы было не выгодно записывать имущество на родственников).
Столько денег высвободится...
цирк