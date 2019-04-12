Фото: instagram.com/sergeyiss/, instagram.com/olegmks/, roscosmos.ru

День космонавтики отмечается в пятницу, 12 апреля. Этот праздник является идеальным, для того чтобы вспомнить, что крупнейшие города Алтайского края не раз попадали в объективы российских космонавтов.

Например, как выглядит краевая столица с высоты Международной космической станции, показывал в своем Instagram космонавт Сергей Рязанский.

"Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою", – написал тогда наш покоритель космоса.

Снимал Барнаул с высоты МКС и космонавт Олег Артемьев.

Он же в свое время делился в социальных сетях снимками Бийска из космоса.

А вот так Барнаул предстает перед космонавтами в белых тонах.

А на этом фото мы можем отчетливо видеть оба барнаульских моста через Обь.