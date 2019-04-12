Фото: instagram.com/sergeyiss/, instagram.com/olegmks/, roscosmos.ru
День космонавтики отмечается в пятницу, 12 апреля. Этот праздник является идеальным, для того чтобы вспомнить, что крупнейшие города Алтайского края не раз попадали в объективы российских космонавтов.
Например, как выглядит краевая столица с высоты Международной космической станции, показывал в своем Instagram космонавт Сергей Рязанский.
Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою It's a very good way to start your trip to the beauties of Altay from #Barnaul. And one more thing, it's one of the few cities where you can see a monument to Victor Tsoy #барнаул #мкс #космос #iss #space #natgeo #nargeoru #photorussia #fromabove
"Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою", – написал тогда наш покоритель космоса.
Снимал Барнаул с высоты МКС и космонавт Олег Артемьев.
Он же в свое время делился в социальных сетях снимками Бийска из космоса.
А вот так Барнаул предстает перед космонавтами в белых тонах.
А на этом фото мы можем отчетливо видеть оба барнаульских моста через Обь.
Комментарии
Красота-то какая.
здорово
Классные снимки
Что за аппаратура которой снимали??
Оч здорово!!!
И больше ничего нет про Барнаул?
ямы на дорогах даже из космоса видно