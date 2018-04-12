Фото: instagram.com/sergeyiss/, instagram.com/olegmks/, roscosmos.ru
День космонавтики отмечается в четверг, 12 апреля. Этот праздник является идеальным для того, чтобы вспомнить, что крупнейшие города Алтайского края не раз попадали в объективы российских космонавтов.
Например, как выглядит краевая столица с высоты Международной космической станции, относительно недавно, в ноябре 2017-го, показывал в своем Instagram космонавт Сергей Рязанский.
Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою It's a very good way to start your trip to the beauties of Altay from #Barnaul. And one more thing, it's one of the few cities where you can see a monument to Victor Tsoy #барнаул #мкс #космос #iss #space #natgeo #nargeoru #photorussia #fromabove
"Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою", — написал тогда наш покоритель космоса.
Снимал Барнаул с высоты МКС и космонавт Олег Артемьев.
Он же в свое время делился в социальных сетях снимками Бийска из космоса.
А вот так Барнаул предстает перед космонавтами в белых тонах
А на этом фото мы можем отчетливо видеть оба барнаульских моста через Обь
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