Повышение дневных температур и прогнозируемые осадки могут осложнить гидрологическую ситуацию в Алтайском крае, сообщается на официальном сайте региона.
По данным синоптиков, на большей части территории Алтайского края в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, ветер 5-10 метров в секунду с усилением до 16-21 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, днем потеплеет до +13… +18 градусов.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщают, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий. Потепление и осадки спровоцируют интенсивное таяние снега в населенных пунктах и разлив малых рек. Талые воды могут стать причиной локальных подтоплений пониженных участков местности.
Населению в зонах возможного подтопления рекомендуют поднять технику, вещи, мебель, продукты питания на возвышенные участки дома заблаговременно, не дожидаясь паводка. Также нужно заготовить мешки с песком, чтобы при поступлении талой воды в подворье перекрывать ей путь. Необходимо заранее уточнить номера телефонов управления по делам ГО и ЧС при администрации муниципалитета, единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета и старосты населенного пункта.
По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки на реках края отмечается повышение уровня воды. По данным на 11 апреля, уровень воды в Оби в районе Барнаула составил 418 сантиметров над нулем водомерного поста, прирост — два сантиметра. На реке наблюдаются закраины.
Вода в Бии в районе Бийска поднялась за сутки на 89 сантиметров (уровень воды в реке — 255 сантиметров). На реке — подвижки льда.
Уровень воды в реке Алей в районе Рубцовска поднялся за сутки на 32 сантиметра (468 сантиметров).
Ситуация с подтоплениями населенных пунктов в Алтайском крае остается на особом контроле, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех подтопленных населенных пунктах работают группировки МЧС России, действует телефон горячей линии по вопросам паводковой обстановки — (3852) 20-25-86. На сегодняшний день в работах по-прежнему задействовано около полутора тысяч человек. Ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе с применением авиационных средств.
Силами пожарно-спасательных гарнизонов, группировок подразделений МЧС России, администрацией районов с начала развития ситуации проведена масштабная работа: с низменных участков откачали около 300 тысяч кубометров воды; организована доставка питьевой воды, хлеба и продуктов в более чем 250 домовладений, оказана адресная помощь почти 3,5 тысячи человек.
По состоянию на 11 апреля в Алтайском крае остаются подтопленными четыре жилых дома, 306 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Подтопленных социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения не зарегистрировано. На территории освободившихся от воды муниципальных образований работают группы по оценке объема финансовых средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и нанесенного ущерба.
Комментарии