В России может появиться базовый закон о государственной молодежной политике, который будет содействовать трудовой адаптации и занятости молодежи, а также формировать здоровый образ жизни, пишет "Парламентская газета".
Авторы законопроекта отмечают, что успешное осуществление государственной молодежной политики напрямую зависит от квалификации и компетенции работников соответствующих органов и организаций. Также они подчеркивают, что сегодня в большинстве российских регионов приняты и действуют законы в области молодежной политики, однако базового федерального закона в России не существует.
Вместе с тем принятые в субъектах России законы о молодежи различаются не только своим уровнем законодательной техники, но и существенными качественными характеристиками: количеством предоставляемых молодежи прав, предметным содержанием, структурой и практической значимостью.
Один из инициаторов законопроекта, депутат Марат Бариев заявил, что именно отсутствие закона о молодежи является основной проблемой.
"Отсутствие федерального закона не позволяет регламентировать и развивать нормативную базу в сфере молодежной политики. Сегодня нет законодательного определения, что такое молодежь, какие возрастные рамки она включает, что такое молодая семья или молодой специалист", — сказал Бариев.
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