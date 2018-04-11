Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что изменения в макроэкономической политике государства являются задачей нового правительства России, сообщает РИА "Новости".
Медведев не стал комментировать возможность новых подходов к экономическому росту и налоговой политике, поскольку, как он отметил, этим займется новый премьер-министр.
"Я могу развернуто отвечать на этот вопрос, но в силу специфики этого доклада это, наверное, с моей стороны было бы неправильно, потому что за изменение подходов к экономическому росту, налоговую политику и иные вопросы будет отвечать новое правительство Российской Федерации", — отметил Медведев.
Он подчеркнул, что в ходе своего доклада достаточно подробно отчитался о проделанной за 6 лет работе.
"Контуры же будущей политики, вне всякого сомнения, основаны на послании президента Федеральному Собранию, и по сути это была предвыборная программа нашего кандидата в президенты, Владимира Путина. Естественно, будущее правительство должно будет сделать все, чтобы эту программу реализовать", — заявил Медведев.
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