Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о повышении выплат работающим пенсионерам, рассказал о своей бабушке, сообщает РИА "Новости".
"Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая", — рассказал премьер.
"Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя", — разъяснил Медведев.
Медведев подчеркнул, что в России действует система, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от их размера.
Ранее премьер-министр заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в России назрел.
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