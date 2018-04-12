Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
Конечно же, всем известно, что 12 апреля – это День космонавтики! В истории нашей страны это дата триумфа для всего народа. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв тем самым эпоху пилотируемых космических полетов.
12 апреля 1242 года войско новгородского князя Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. В историю эта баталия вошла как Ледовое побоище.
157 лет назад, в 1861 году, в этот день император Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.
12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Галилей был обвинен в признании "ложного учения" Николая Коперника о том, что "Солнце, а не Земля, находится в центре мира и что последняя движется, в том числе совершает оборот вокруг Солнца за один год".
12 апреля 1796 года генерал Наполеон Бонапарт, которому было всего 26 лет, в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную боевую победу.
12 апреля 1823 года родился великий русский драматург Александр Островский, а в 1839 году в этот день на свет появился русский путешественник и натуралист Николай Пржевальский. В этот же день, но в 1933 году, родилась легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье, а в 1949 году родился артист цирка Юрий Куклачев.
80 лет назад, 12 апреля 1938 года, не стало легендарного оперного певца Федора Шаляпина, а 12 апреля 1945 года умер 32-й президент США Франклин Рузвельт.
В истории же Барнаула 12 апреля известно тем, что в 1902 году в этот день в Народном доме был поставлен спектакль "Алчущие" в пользу голодающих. Сбор от спектакля составил 400 рублей.
А 12 апреля 1907 года в Барнауле произошла стачка 200 рабочих на ремонтной базе пароходства Мельниковой. Рабочие требовали разрешить профсоюз и повысить зарплату. Руководители стачки были арестованы и высланы, а в Затон в тот день вошли войска.
Комментарии
Кстати, специально для тех кто ноет, что весна никак не придет. Тут вам напоминают, что Александр Невский бил тевтонских рыцарей на Чудском озере на льду именно 12 апреля. И кстати, вопреки киношному мифу никто там под лед не проваливался. Так что оденьте теплые рейтузы и перестаньте тупить.