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Ежедневник: чем запомнилось в истории 12 апреля

, ИА "Амител"
 
ежедневник
12 апреля в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

Конечно же, всем известно, что 12 апреля – это День космонавтики! В истории нашей страны это дата триумфа для всего народа. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв тем самым эпоху пилотируемых космических полетов.

12 апреля 1242 года войско новгородского князя Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. В историю эта баталия вошла как Ледовое побоище.

157 лет назад, в 1861 году, в этот день император Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.

12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Галилей был обвинен в признании "ложного учения" Николая Коперника о том, что "Солнце, а не Земля, находится в центре мира и что последняя движется, в том числе совершает оборот вокруг Солнца за один год".

12 апреля 1796 года генерал Наполеон Бонапарт, которому было всего 26 лет, в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную боевую победу.

12 апреля 1823 года родился великий русский драматург Александр Островский, а в 1839 году в этот день на свет появился русский путешественник и натуралист Николай Пржевальский. В этот же день, но в 1933 году, родилась легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье, а в 1949 году родился артист цирка Юрий Куклачев.

80 лет назад, 12 апреля 1938 года, не стало легендарного оперного певца Федора Шаляпина, а 12 апреля 1945 года умер 32-й президент США Франклин Рузвельт.

В истории же Барнаула 12 апреля известно тем, что в 1902 году в этот день в Народном доме был поставлен спектакль "Алчущие" в пользу голодающих. Сбор от спектакля составил 400 рублей.

А  12 апреля 1907 года в Барнауле произошла стачка 200 рабочих на ремонтной базе пароходства Мельниковой. Рабочие требовали разрешить профсоюз и повысить зарплату. Руководители стачки были арестованы и высланы, а в Затон в тот день вошли войска.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.04.2018 08:59
- гость -

Кстати, специально для тех кто ноет, что весна никак не придет. Тут вам напоминают, что Александр Невский бил тевтонских рыцарей на Чудском озере на льду именно 12 апреля. И кстати, вопреки киношному мифу никто там под лед не проваливался. Так что оденьте теплые рейтузы и перестаньте тупить.

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