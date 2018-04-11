Глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала "Россия 24" заявил, что его министерство может вообще не выходить на рынок заимствований и занимать внутри страны, а если США введут санкции на российский госдолг, то российские инвесторы заместят иностранцев, для которых новые ограничения будут "выстрелом в ногу".
"Безусловно, при нынешней конъюнктуре мы могли бы вообще не заимствовать на рынке, мы получим примерно такую же сумму сверхдоходов даже с учетом того, что нам придется погашать и использовать средства ФНБ", — сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что любые ограничения, конечно, неприятны и ощутимы для экономики Российской Федерации. "Если мы говорим про долг в целом, у нас объем чистых заимствований в этом году около 1 триллиона рублей", — отметил Силуанов.
Он также напомнил, что законопроект о санкциях на госдолг России лишь внесен одним из конгрессменов, и реакция на него еще неизвестна. "Мы все равно будем присутствовать на внутреннем рынке, несмотря даже на возможные ограничения", — добавил министр
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