Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в России назрел, сообщает "Интерфакс".
"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели", — рассказал Медведев.
"Если говорить о моменте установления пенсионного возраста, то это произошло в 30-е годы, когда продолжительность жизни в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас. Средняя продолжительность жизни в середине 30-х годов была 39-41 год", — подчеркнул премьер.
Он также добавил, что "сегодня мы живем в другой стране, с другой медициной".
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