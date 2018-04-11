Песков прокомментировал Twitter-дипломатию Трампа по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения президента США Дональда Трампа в его аккаунте в Twitter о том, что Россия должна готовиться к возможному удару по Сирии, сообщает РИА "Новости".
"Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — заявил Песков.
Ранее Трамп в своем Twitter призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии. Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и наносить ответный удар по источникам огня. После Трамп предупредил, что сбивать не получится, поскольку направленные на Сирию ракеты будут новыми и "умными".
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что умные ракеты должны лететь в сторону террористов.
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