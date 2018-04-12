Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская заявила, что подведены итоги декларационной кампании и все депутаты отчитались о своих доходах и имуществе, сообщает РИА Новости.
"Все депутаты вовремя отчитались, предоставили справки. Однако есть уже некоторые депутаты, подавшие заявления, чтобы устранить неточности в некоторой информации, которая оказалась недостоверной по техническим причинам", — сказала Поклонская.
Она подчеркнула, что в течение месяца депутаты имеют право исправить неточности, которые были указаны в предоставленных ими справках.
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