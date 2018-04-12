Норвежские ученые обнаружили "темную зону" на ледяном щите в Гренландии, которая образована слоем пыли и сажи, пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Science Alert.
В найденной зоне быстро тает лед, что влияет на рост уровня моря и создает вероятность затопления обширных побережных территорий по всему миру.
Зона достигает 400 километров в длину, максимальная ширина — 100 километров. На ее территории растут темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода и придают льду характерный оттенок. В результате снижается альбедо — способность поверхности отражать солнечные лучи. Вместо этого лед поглощает энергию и начинает быстро таять.
Жидкая вода, в свою очередь, способствует росту водорослей. Даже небольшое потепление приводит к взрыву их численности, в итоге растет площадь "темной зоны". Из-за этого возникает эффект обратной положительной связи, который еще больше усиливает таяние.
Исследователи выяснили, что самый большой вклад в сокращение объемов льда вносит сажа от лесных пожаров и других процессов горения, которая отвечает за 73% изменчивости альбедо.
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