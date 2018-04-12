Правительство России рассматривает возможность помочь компании "Русал", попавшей под санкции США, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова.
"Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "Русал" и которые попали под санкции", — сказал Силуанов.
"Безусловно, окажем им поддержку: будь то краткосрочная ликвидность, будь то иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются", — подчеркнул министр. Причем, как он отметил, вхождение государства в капитал компании не рассматривается.
По словам Силуанова, правительство может предоставить включенным в санкционный список компаниям временную ликвидность, например, через "Промсвязьбанк".
6 апреля Минфин США внес нескольких российских бизнесменов, в том числе основного владельца "Русала" Олега Дерипаску, в санкционный список. "Русал" 9 апреля заявил о техническом дефолте по кредитным обязательствам в связи с санкциями Вашингтона. В состав "Русала" входят все российские заводы по производству первичного алюминия, глинозема, добыче бокситов, а также выпуску фольги. Основные предприятия компании находятся в Сибири.
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