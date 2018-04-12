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Ученые объяснили невозможность контакта с внеземными цивилизациями

, ИА "Амител"
По мнению ученых, поиск радиосигналов дает возможность найти цивилизации только первого типа из трех предполагаемых

Фото: s00.yaplakal.com

Психологи Кадисского университета в Испании пришли к выводу, что человечество не может распознать сигналы от инопланетных цивилизаций, поскольку последние могут использовать связь на неизвестных физических принципах, пишет "Лента.ру" со ссылкой на публикацию в журнале Acta Astronautica.

Исследователи уверены, что человечество не может обнаружить внеземной разум из-за аналога слепоты невнимания. Этот психологический феномен заключается в неспособности разглядеть предмет, попавший в поле зрения, из-за присутствия других объектов, на которых сконцентрировано внимание человека.

Ученые также критикуют исследователей, занятых в проекте SETI, поскольку те сконцентрированы лишь на поиске радиосигналов, вместо того, чтобы искать другие возможные каналы связи.

В доказательство своей точки зрения психологи провели когнитивный тест с участием 137 добровольцев, который состоял из нескольких частей. Первая была проверкой на когнитивную рефлексию, которая заключается в оценке способности человека правильно решить задачу, быстрый интуитивный ответ на которую является неверным. После этого участникам давали аэрофотографии искусственных и природных объектов. В один из снимков было вставлена уменьшенное изображение человека в костюме гориллы (намек на знаменитый эксперимент с невидимой гориллой).

Слепота невнимания как психологическое явление была распознана в 1975 году ученым Даниелем Симонсом из университета Иллинойса и Кристофером Чаприсом из Гарварда. Они начали проводить серию экспериментов, самым известным из которых является "невидимая горилла". В ходе эксперимента смотрящие должны были посмотреть игру двух команд (одетых в белые и черные рубашки), которые передавали друг другу баскетбольный мяч. Смотрящие должны были выполнить задание, то есть посчитать количество подач той или иной команды. В один из периодов игры на поле появлялся человек в костюме гориллы. По результатам опроса после игры 50 % респондентов не заметили ничего необычного в ходе просмотра игры и выполнения задания. Неспособность увидеть гориллу связана с чрезмерной концентрацией на выполнении подсчета количества подач. Эксперимент Симонса и Чабриса был использован Британским телевидением как социальная реклама для велосипедистов, для которых опасна слепота невнимания. В рекламе горилла заменяется на медведя, который делает "лунную походку".

Оказалось, что те, кто склонен к импульсивному поведению и торопился дать неверный ответ, чаще замечали гориллу на снимках. В то же время люди с аналитическим складом ума более склонны к "слепоте невнимания". Такие результаты, по мнению, психологов, свидетельствуют о том, что ученые, возможно, не замечают других свидетельств существования внеземных цивилизаций.

Кроме того, психологи раскритиковали шкалу Кардашева, применяемую для оценки технологического развития гипотетической цивилизации на основе потребляемого ею количества энергии.

Так, цивилизации первого типа используют все доступные ресурсы на родной планете, второго типа — энергию звезды, а третьего типа — всей галактики.

Ученые предлагают альтернативную шкалу, основанную на способности изменять условия окружающей среды. По их мнению, человечество находится на переходном этапе от первого ко второму типу. Оно остается зависимым от природных условий Земли, уязвимо для глобальных катастроф и испытывает влияние биологической эволюции. В то же время люди относительно близки к тому, чтобы стать космическими колонистами и пользоваться достижениями генной инженерии и ядерной физики, а цивилизации третьего типа являются сверхразвитыми и способны манипулировать пространством-временем, темной материей и темной энергией.

Таким образом, поиск радиосигналов дает возможность найти цивилизации только первого типа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.04.2018 02:44
sega serov_mailru

проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://clicksfresh.ru/public/7726713741447522

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