В Сирии ранены трое российских журналистов, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Отмечается, что в результате обстрела автобуса получили легкие ранения корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканал "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов.
Как сообщает пресс-служба Минобороны России, примерно в 18:20 автобус с российскими журналистами, возвращавшимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия.
В настоящее время журналистов эвакуируют в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения.
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