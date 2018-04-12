Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия в ответ на санкции США может ввести ограничение на американские товары, пишет "Газета.Ru".
"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент Владимир Путин.
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