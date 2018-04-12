Россиянам предложили отказывать в предоставлении гарантированного перечня услуг для похорон родственников, если они захотят приобрести что-то сверх него, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный в Минстрое.
Как отмечается, в список бесплатных услуг входят оформление документов, предоставление гроба, транспортировка покойника из морга на кладбище, копка могилы и захоронение.
Если родственник умершего решит организовать похороны за свой счет или попросит заменить какой-то предмет, например, стандартный гроб на более дорогой, ему выплатят пособие в размере 5,5 тысяч рублей.
"Выходит, что если близкие вдруг решат выйти за рамки гарантированного перечня, то им придется просто взять эти 5,5 тысяч рублей и на остальные деньги организовывать похороны самому", — заключил эксперт национального совета по профессиональным квалификациям в сфере похоронного дела при президенте России Антон Авдеев.
В самом Минстрое пояснили, что такая норма должна будет снизить риск навязывания дорогостоящих предметов и услуг в ритуальных бюро.
Комментарии
Ну все, миссию выполнили,воспользовались вашим голосом на выборах,пора вам на покой